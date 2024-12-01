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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القدس: 80 شهيدا و280 مصابا برصاص الاحتلال على مستوى المحافظة منذ أكتوبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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وثقت محافظة القدس، استشهاد 80 فلسطينيا وإصابة 280 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل في السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/، بتسجيل 1984 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 450 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و108 قرارات بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصداره 11 قرارا بالمنع من السفر، و124 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.
ووثقت المحافظة، اقتحام 63،367 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 391 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.

القدس الاحتلال الإسرائيلي