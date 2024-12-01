ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ثقافة الشرقية تواصل تنظيم فعاليات المسرح المتنقل بقرية سنهوا بمنيا القمح

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه تم تقديم فعاليات مهرجان أهالينا بقرية سنهوا التابعة لمركز ومدينة منيا القمح على المسرح المتنقل التابع لفرع ثقافة الشرقية ،وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات الفنية والثقافية بالفرع.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى أنه بدأت الفعاليات بعرض لفرقة الأراجوز الفنانة تريزا فريد والفنانة زينب عطية وإقامة ورشة فنية لعمل أشغال يدوية من ورق الكانسون والجوخ للفنان جاب الله السيد محمدي ، ثم أمسية شعريه للشاعر جلال السمان قصيدة عجزت ياأبويا والشاعر على السمان قصيدة عن الأب ثم فقرة لإكتشاف المواهب ابتهالات دينية لعبد الصادق النفراوى وأنشودة ياآمنه بشراكى للطالبة شهد رمزى محمد ثم عرض فنى لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسنى.

إقليم شرق الدلتا الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تحقيق التنمية المستدامة هيئة العامة لقصور الثقافة