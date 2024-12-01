ثقافة الشرقية تواصل تنظيم فعاليات المسرح المتنقل بقرية سنهوا بمنيا القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه تم تقديم فعاليات مهرجان أهالينا بقرية سنهوا التابعة لمركز ومدينة منيا القمح على المسرح المتنقل التابع لفرع ثقافة الشرقية ،وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات الفنية والثقافية بالفرع.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى أنه بدأت الفعاليات بعرض لفرقة الأراجوز الفنانة تريزا فريد والفنانة زينب عطية وإقامة ورشة فنية لعمل أشغال يدوية من ورق الكانسون والجوخ للفنان جاب الله السيد محمدي ، ثم أمسية شعريه للشاعر جلال السمان قصيدة عجزت ياأبويا والشاعر على السمان قصيدة عن الأب ثم فقرة لإكتشاف المواهب ابتهالات دينية لعبد الصادق النفراوى وأنشودة ياآمنه بشراكى للطالبة شهد رمزى محمد ثم عرض فنى لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسنى.