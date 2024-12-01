الأمريكيون يفضلون التسوق الإلكتروني.. 10 مليارات دولار الإنفاق خلال يوم

كشفت مبيعات "البلاك فرايدي" في الولايات المتحدة، اعتماد الأمريكيين بشكل أكبر على التسوق الإلكتروني، حيث زاد الإنفاق عبر شبكة الإنترنت على مبيعات المتاجر التقليدية، مخالفة توقعات باكتظاظ المتاجر.

وأظهر تقرير "ماستركارد سبندينج بلس"، الصادر عن معهد "ماستركارد" للاقتصادي، اليوم، ارتفاع مبيعات يوم الجمعة الماضي (البلاك فرايدي) بنسبة 3.4% مقارنة بنفس اليوم من عام 2023، وسجلت المبيعات الإلكترونية قفزة قياسية بلغت 14.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت مبيعات المتاجر زيادة طفيفة بلغت 0.7%.

ومع ذلك، كان "الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة" يتوقع أن يظل يوم (البلاك فرايدي) أكثر أيام التسوق شعبية، حيث يُتوقع أن يذهب نحو 183 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، للتسوق.

ووفقا لاستطلاع أجرته "سيركانا"، وهي شركة أبحاث سوقية، فإن أكثر من 55% من المتسوقين في العطلات لم يخططوا للبدء بالتسوق حتى عطلة عيد الشكر هذا العام، كما اعتقد ما يقرب من ربعهم أنهم لا يزالون قادرين على العثور على أفضل العروض في يوم البلاك فرايدي.

وأظهرت حسابات شركة "أدوبي أناليتيكس" أن الأمريكيين أنفقوا نحو 10.8 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة، بزيادة قدرها 10.2% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت مستحضرات التجميل، ومكبرات الصوت البلوتوث، وآلات الإسبريسو من أبرز المنتجات التي تم شراؤها.

ومن بين تلك المشتريات، استخدم ما يقرب من 700 مليون دولار خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" مثل "أفيرم" و"كلارنا" في فئات مثل الإلكترونيات، والملابس، وألعاب الفيديو، والبقالة.

وقالت "أدوبي" إن هذا المبلغ كان أكثر من ضعف ما أنفقه المستهلكون عبر الإنترنت في (البلاك فرايدي) قبل خمس سنوات.

من جهة أخرى، قالت "سيلز فورس"، الشركة البرمجية السحابية التي تتابع مجموعة مختلفة من فئات الإنفاق إن المتسوقين اشتروا المزيد من الأجهزة المنزلية والأثاث عبر الإنترنت.

ولا يزال يوم (البلاك فرايدي) حدثا ترويجيا ضخما لتجار التجزئة في الولايات المتحدة خلال موسم العطلات الحاسم، رغم أن العروض التي تحمل اسم هذا اليوم بدأت في المتاجر وعلى الإنترنت منذ عدة أسابيع، وقد يقلل توفر الخصومات طوال شهر نوفمبر من أهمية البلاك فرايدي، التي كانت تاريخيا تدفع المتسوقين للتجمع أمام المتاجر قبل بزوغ الفجر.