وكيل "تعليم بني سويف" تستقبل مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

استقبلت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الدكتور سعيد محمد مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة.

جاء ذلك بحضور منال سامي مدير إدارة التخطيط والمتابعة ووفاء هنداوي مدير إدارة التعليم الخاص ومحمد كمال بإدارة التخطيط والأستاذة ثناء يوسف بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

وذلك لمناقشة خطة العمل مع الصندوق ومتابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق.

وفي مستهل كلمتها رحبت وكيل الوزارة بالحضور، مثمنة دور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة في إحداث نهضة في البنية التحتية للمنشآت التعليمية وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها وترميمها وتوفير كافة احتياجات المدارس في إطار الخطة القومية للتنمية.

كما وجهت وكيل الوزارة بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد محمد مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأنه تم خلال زيارته لمحافظة بني سويف متابعة المشروعات المقدمة لمدارس المحافظة وتقديم الدعم المالي لهيئة الأبنية التعليمية في مشروع الأثاث المدرسي والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والاعداد التي تم اعتمادها، كما تم متابعة إدارة التعليم الخاص والتأكد من قيام جميع المدارس الخاصة بعمل المصدقات الخاصة بصندوق دعم وتمويل وتمويل المشروعات التعليمية والتأكد من سداد نسبة 1% طبقا لنص القانون 213.

وأشار مسؤول الصندوق إلى توجيه إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمراجعة جميع المدارس الرسمية لغات وإعداد المراكز المالية لكل مدرسة للتأكد من الانضباط المالي وتوريد مستحقات الوزارة.