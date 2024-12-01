الهيئة العربية للمسرح تعلن العروض المتأهلة للدورة 15 من مهرجان المسرح العربي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح العروض التي تأهلت للمشاركة في الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي، والتي ستنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والجمعية العمانية للمسرح وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 15 يناير 2025 في العاصمة مسقط.



وكانت الهيئة العربية للمسرح قد اعتمدت مائة وخمسة وسبعين طلباً للمشاركة في المسارين، وشكلت لجنة للمشاهدة والاختيار تكونت من د. يوسف عايدابي رئيساً من السودان، وعضوية كلا من الدكتور جبار جودي العراق، والمخرج خالد جلال من مصر، والفنان هزاع البراريمن الأردن، والدكتور يوسف الحمدان من البحرين، هذا وقد شاهدت اللجنة الأعمال واختارت وفق المعايير المعلنة في الاستمارة الخاصة بالمهرجان العروض التالية:

اولا عروض المسار الأول – تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وذلك على النحو الآتي “أسطورة شجرة اللبان”. فرقة مزون. سلطنة عمان. عن رواية موشكا لمحمد الشحري, اقتباس نعيم نور، إخراج يوسف البلوشي، والبخارة. أوبرا تونس، قطب المسرح. تونس. تأليف صادق الطرابلسي والياس الرابحي، إخراج صادق الطرابلسي، و الملجأ. معمل 612. الأردن. تأليف نجيب نصير وسوسن دروزة، إخراج سوسن دروزة والحاكم مسعود،المؤسسة. و مسرح الصواري. البحرين. عن نص أنطونيو باييخو، إعداد عيسى الصنديد، إخراج عيسى الصنديد.

بين قلبين. مشيرب للإنتاج الفني. قطر، تأليف طالب الدوس. إخراج محمد يوسف الملا، وريش. شادن للرقص المعاصر. فلسطين. تصميم وإخراج شادن أبو العسل.

سيرك. الفرقة الوطنية للتمثيل. العراق. تأليف وإخراج جواد الأسدي، و"غصة عبور". فرقة المسرح الكويتي. الكويت. تأليف تغريد الداوود. إخراج محمد الأنصاري، “كيف نسامحنا؟” مسرح الشارقة الوطني. الإمارات. تأليف اسماعيل عبد الله، إخراج محمد العامري، “ماكبث المصنع” فريق كلية طب القاهرة. مصر. عن ماكبث شكسبير، إعداد وإخراج محمود ابراهيم الحسيني، “هُمْ” مسرح أنفاس. المغرب. تأليف عبد الله زريقة. إخراج أسماء الهوري.



ثانيا عروض المسار الثاني وهي مسرحية ذاكرة صفراء. فرقة نورس المسرحية. السعودية. تأليف عباس الحايك. إخراج حسن العلي، وعد عكسي. المسرح القومي. دمشق. سوريا. تأليف وإخراج موسيقي سامر الفقير، تأليف ودمى وإخراج العرض هنادة الصباغ، ونساء لوركا. الفرقة الوطنية للتمثيل. العراق. عن نصوص للوركا، تأليف وإخراج عواطف نعيم، وهاجّة (بوابة 52). مسرح الناس. تونس. تأليف دينا مناصرية. إخراج دليلة مفتاحي.

وعبر الفنان اسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عبر عن اعتزازه بما يمثله مهرجان المسرح العربي بالنسبة للمسرحيين العرب، ووجه التحية للمسرحين العرب ذوي الرؤى الملهمة. مشيرا إلى أن مستوى رفيعاً تحلت به عروض كثيرة إضافة للتي تم اختيارها، لكنه أكد أن المهرجان في هذه الدورة يتطلب خمسة عشر عرضاً فقط، والتي لم تكن مهمة اختيارها سهلة في ظل التنافس الشديد، وشكر الأمين العام اسماعيل عبد الله أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار على الجهد الكبير الذي بذلوه والمسؤولية العالية التي تحلوا بها.

وأكد عبد الله على أن الاستعدادات مع الشركاء في سلطنة عُمان تسير على أفضل وجه من أجل توفير أفضل الظروف ليقدم المسرحيون إبداعاتهم وعروضهم، التي تسير بالتوازي مع فعاليات فكرية هامة ومميزة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.