الملياردير الهندي أداني يخرج عن صمته ويؤكد: ملتزمون بالامتثال التنظيمي على مستوى عالمي

خرج الملياردير الهندي جوتام أداني عن صمته حيال اتهامات الرشوة الأمريكية، وقال إن إمبراطورتيه ستظل ثابتة و"الهجوم" يجعلها أقوى، وذلك في أول تصريح علني له منذ اتهامه بالتورط في مخطط رشوة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم.

واستدعت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الملياردير الهندي وابن أخيه ساجار أداني، لأخذ أقوالهِما في اتهامات تتعلق بدفع رشى بأكثر من 250 مليون دولار، للفوز بعقود للطاقة الشمسية.

وقال أداني، ثاني أغنى رجل في آسيا، إن مجموعته التي تعمل في مجال الموانئ إلى الطاقة ملتزمة بالامتثال التنظيمي على مستوى عالمي.

وأضاف "أداني": "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه التحديات، ما يمكنني قوله هو أن كل هجوم يجعلنا أقوى وكل عقبة تصبح حجر أساس لمجموعة أداني أكثر مرونة".

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد استدعت "أداني" لبيان موقفه من اتهامات بدفع رشاوى بأكثر من 250 مليون دولار للفوز بعقود للطاقة الشمسية، وفقا لوكالة "برس تراست" الهندية.

وتم إرسال أوامر الاستدعاء إلى مقر إقامة أداني في مدينة أحمد آباد غرب الهند، نقلا عن إشعار صدر في 21 نوفمبر المنقضي عبر محكمة مقاطعة المنطقة الشرقية من نيويورك.

ويتهم المدعون الأمريكيون أداني وشركاءه بالكذب على المستثمرين الأمريكيين بشأن ممارساتهم المتعلقة بمكافحة الرشوة، وتم اتهام بعض المديرين التنفيذيين في شركات أداني بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال، بينما تم اتهام متهمين آخرين بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحظر على الكيانات المرتبطة بالولايات المتحدة تقديم رشاوى لمسؤولين أجانب.

وأثارت لائحة الاتهام تقلبات في أسهم أداني، وأجبرت شركة أداني للطاقة الخضراء على إلغاء إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار، وأدت إلى استفسار من هيئة تنظيم الأسواق الهندية.

وأعلنت شركة أداني للطاقة الخضراء إنها قد تواجه غرامات مالية، لم تحدد بعد، بموجب شكوى مدنية. وأوضحت المجموعة بشكل منفصل أنها تعرضت لخسارة نحو 55 مليار دولار من القيمة السوقية عبر 11 شركة مدرجة بعد لائحة الاتهام الأمريكية.

وتعد لائحة الاتهام ثاني أزمة كبرى تضرب أداني خلال عامين فقط، مما أدى إلى إرسال موجات صادمة في جميع أنحاء الهند وخارجها.