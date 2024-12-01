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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميليشيا الدعم السريع تختطف شاحنة مساعدات تابعة لـ"اليونسيف" في شرق النيل

مليشيا الدعم السريع
مليشيا الدعم السريع
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أدانت شبكة أطباء السودان لحادثة  اختطاف شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي كانت محملة بأدوية وأغذية مخصصة للأطفال، على يد ميليشيا الدعم السريع في منطقة "ود أبوصالح" بشرق النيل.

وأكدت الشبكة في بيان صادر اليوم الأحد أن هذه الجريمة المروعة، التي ارتكبتها عناصر تابعة للدعم السريع، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، وتعبيراً واضحاً عن استهانة هذه القوة بحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وأضاف البيان: "تؤكد الشبكة أن هذا العمل الإجرامي ليس الأول من نوعه، بل يأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها هذه القوات ضد الشعب السوداني، والتي تتضمن القتل والاغتصاب والنهب والتدمير، وتشير الشبكة إلى أن استهداف منظمات الإغاثة الإنسانية والمنشآت الطبية يمثل جريمة حرب، ويستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها".

شبكة أطباء السودان الدعم السريع اليونيسف الامم المتحده