سعر الذهب في مصر يتراجع 2.5% خلال أسبوع

يستمر سعر الذهب في مصر في التذبذب خلال الجلسات الثلاث الماضية في محاولة لتجميع الزخم الكافي ليستمر في حركة الصعود، ولكن بشكل عام يعتمد الذهب في مصر في تداولات على حركة سعر الذهب العالمي خاصة مع عودة الاستقرار في تحركات سعر صرف الدولار.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند 3690 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد ان ارتفع أمس بمقدار 25 جنيهاً.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 2.5% لينخفض بمقدار 93 جنيه ليغلق عند المستوى 3677 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3770 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليظل التسعير معتمداً على حركة السعر العالمي.



تراجعت المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.



فقد أظهر صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات السعر العالمي.



هذا وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر بنسبة 10.7% ليصل إلى 9.2%، يأتي هذا في ظل تزايد العجز الصافي في الأصول الأجنبية لدى البنوك للشهر الثالث على التوالي.

توقعات اسعار الذهب

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بالرغم من تعافي الأسعار خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع، بينما على المستوى الشهري سجل أكبر انخفاض في نوفمبر من 14 شهر بسبب تأثير فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وشهد سعر الذهب في مصر انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثره بحركة سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر الصرف من جديد، ومع نهاية الأسبوع شهد السعر تذبذب وسط ترقب للتحرك القادم.

وأغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الأمس عند المستوى 2650 دولار للأونصة فوق المتوسط المتحرك 50 يوم، الأمر الذي قد يدعم ارتفاع الذهب خلال الأسبوع القادم ليستهدف 2570 ثم 2700 دولار للأونصة

السعر المحلي:

يستمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب حول المستوى تحت المستوى 3700 جنيه للجرام دون امتلاك الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى حتى الآن ليغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت هذا المستوى، وقد يحتاج السعر إلى دعم من حركة السعر العالمي ليتمكن من تخطي هذه المنطقة.