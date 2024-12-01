محافظ القليوبية يستمع لمشاكل أهالي قليوب

زار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدينة قليوب، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من أهالي قرى المركز والمدينة.

جاء ذلك بحضور رزق عبد السميع رئيس مجلس ادارة دار المعارف واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة قليوب.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم أهالي القرية، والتي تركزت بشكل أساسي على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة حيث جرى طرح مشكلة رصف طريق قليوب بلقس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور.

كما جرى التأكيد على أهمية اعتماد المخطط التفصيلي للقرية، والذي سيساهم في تنظيم العمران وتوفير الخدمات اللازمة.

كما طالب الأهالي بتبسيط إجراءات ملف التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى توفير سجل مدني ومجمع خدمات متكامل يضم شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تأمينات اجتماعية. كما تم طرح مشكلة توكتوك والمطالبة بحلها، بالإضافة إلى ضرورة إنارة طريق بلقس، خاصة عند نزلة طريق شبرا بنها الحر.

وأكد الأهالي، أهمية تشغيل مستشفى التكامل بقرية بلقس وتوفير الطاقم الطبي اللازم، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل جماعي تخدم القرية كما تم طرح مقترح إنشاء سوق جملة كبير للخضار لتلبية احتياجات التجار والمواطنين.

أكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على أهمية هذه المطالب، ووعد ببذل قصارى جهده لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه بتشكيل لجان فنية لدراسة هذه المطالب وتقديم الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

شدد المحافظ على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، مؤكدًا أن بابه مفتوح دائمًا للاستماع إلى أي مقترحات أو شكاوى.

وأعرب أهالي قرية بلقس عن شكرهم وتقديرهم لزيارة المحافظ والاستماع لمشاكلهم، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قرية بلقس، وتؤكد على حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

لقاء المحافظ

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