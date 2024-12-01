السفارة الأمريكية بالقاهرة تفتح باب التقديم لمنحة مكافحة سرقة وتهريب كنوز مصر

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب تقديم الطلبات لمنحة تنفيذ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية، التي تهدف لحماية التراث الثقافي المصري الثمين. وتمول هذه المنحة مشاريع مهمة تكافح سرقة وتهريب كنوز مصر.

وأكدت السفارة أن الرابع من يناير هو اليوم الأخير لاستقبال الطلبات، مشددة على أن تكون الطلبات الكترونية وغير مقبول تقديم النسخ الورقية.

وجاء البيان الصادر عن السفارة اليوم ال الأحد، إنه سيتم فحص الطلبات على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها قبول جميع الطلبات وتصفيتها، على أن يتم استدعاء اصحاب المشاريع المقبولة، إلي الحضور وعرض المشروع بالكامل في أخر إبريل القادم.

وأوضحت أن مبلغ التمويل للمنحة يتراوح ما بين 15000 إلي 25000 دولار أمريكي.