الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتي السمان والجب في ريف حماة و7 قرى أخرى

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأحد، أن الجيش يستعيد السيطرة على بلدتي السمان والجب في ريف حماة و7 قرى أخرى، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، اليوم ، بأن سوريا تواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

وأشار صباغ إلى أن الدولة السورية ستواصل مكافحة الفصائل المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد مصدر عسكري سوري أن وحدات من القوات المسلحة السورية المنتشرة في ريف حماة الشمالي قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية باستخدام مختلف الوسائل النارية والعناصر والعتاد، وذلك في الليلة الماضية، حيث تصدت للهجمات المسلحة ومنعت الفصائل من تحقيق أي تقدم.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات المسلحة تمكنت من تأمين عدة مناطق بعد طرد الفصائل المسلحة منها، بما في ذلك قلعة المضيق ومعردس، حيث قضت على العشرات منهم بينما فرّ البقية.