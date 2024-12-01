ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتي السمان والجب في ريف حماة و7 قرى أخرى

الجيش السوري
الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأحد، أن الجيش يستعيد السيطرة على بلدتي السمان والجب في ريف حماة و7 قرى أخرى، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، اليوم ، بأن سوريا تواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

وأشار صباغ إلى أن الدولة السورية ستواصل مكافحة الفصائل المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد مصدر عسكري سوري أن وحدات من القوات المسلحة السورية المنتشرة في ريف حماة الشمالي قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية باستخدام مختلف الوسائل النارية والعناصر والعتاد، وذلك في الليلة الماضية، حيث تصدت للهجمات المسلحة ومنعت الفصائل من تحقيق أي تقدم.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات المسلحة تمكنت من تأمين عدة مناطق بعد طرد الفصائل المسلحة منها، بما في ذلك قلعة المضيق ومعردس، حيث قضت على العشرات منهم بينما فرّ البقية.

بلدتي السمان والجب ريف حماة