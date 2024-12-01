«إبادة بلا هوادة وقتل بلا رحمة واستهداف متعمد».. الحياة اليومية في غزة

رصدت قناة القاهرة الإخبارية ، معاناة الفلسطينيين اليومية في قطاع غزة جراء انتهاكات وأفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «إبادة بلا هوادة وقتل بلا رحمة واستهداف متعمد بلا مبرر .. هذه هي الحياة اليومية في غزة».

وأفاد التقرير: « إبادة بلا هوادة وقتل بلا رحمة واستهداف متعمد بلا مبرر، هكذا تسير الحياة اليومية لأهالي قطاع غزة، فلا يكاد يمر يوما دون سقوط عشرات الشهداء جراء غارة جوية أو بقصف مدفعي أو عن طريق براميل متفجرة تسقط من السماء».

وأضاف: «في مدينة غزة وسط القطاع، وبعد فرارهم من جحيم جباليا في الشمال بحثا عن أمان ضائع، استشهد 10 من عائلة واحدة جراء إلقاء طائرة لبرميل من المتفجرات على منزل كانوا به».

وقال أحد شهود العيان: «استُشهد 10 أفراد في هذا المنزل، وكانوا مسالمين ونازحين من جباليا، وجاءوا إلى هذا البيت طالبين الأمن من الله سبحانه وتعالى»، متابعا أنه ليس هناك مكان آمن يلجأ له أهالي غزة، ففي كل مكان يتعرض الفلسطينيون إلى القتل والقصف، إذ تسقط البراميل المتفجرة على بيوتهم وأسواقهم ومحلاتهم ومراكز الإيواء «المدارس».

وتابع التقرير: «لا يخلو موقعا في غزة من القتل والدمار، فكل إنسان في غزة يقع ضمن بنك أهداف الاحتلال الذي بات يستخدم كل أنواع الأسلحة في الإبادة الجماعية بما فيها البراميل المتفجرة».