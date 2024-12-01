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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوري يواجه الفصائل المسلحة بمساعدة روسية

الجيش السوري
الجيش السوري
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قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّ الفصائل المسلحة بسوريا تنفذ عمليات عسكرية، إذ وصلت العمليات إلى أطراف مدينة حماة، لكن تصدى الجيش السوري لها، ومن ثم بدأت عمليات عسكرية مضادة، موضحا أن العمليات المضادة أدت إلى استعادة السيطرة على عدد من البلدات أبرزها قلعة المضيق التي تقع في ريف حماة الشمالي  الغربي.

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك مؤشر إيجابي بأن القوات الحكومية السورية بدأت تستعيد السيطرة، كما أن تستعيد المبادرة لشن عمليات عسكرية مضادة واستعادة ما خسرته خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الفصائل المسلحة، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتوقف عند العمليات العسكرية الأرضية، لكن القوات الحكومية السورية بمساعدة الطيران الروسي شنت خلال الساعات الماضية غارات كبيرة على مناطق ريف إدلب.

وتابع: «جرى استهداف مدينة إدلب عبر 5 غارات حربية استهدفت بحسب المصادر العسكرية السورية مواقع لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة، كما جرى قتل أكثر من ألف من عناصر الفصائل المسلحة».

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