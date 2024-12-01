وزير العمل: بيئة العمل اللائقة أساس زيادة الإنتاج والاستقرار

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن توفير بيئة عمل لائقة تتضمن وسائل السلامة والصحة المهنية، وعمالة ماهرة ومدربة، وتشريعات تحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل، هو أساس لزيادة الإنتاج واستقرار مواقع العمل.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، في حفل إطلاق مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر"، الذي ينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

حضر الفعالية السفير إيهاب نصر، ممثلًا للفريق كامل الوزير، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.

وأكد “جبران” أن المشروع يركز على قطاعات استراتيجية مثل الرخام، ودباغة الجلود، وصناعتها، التي تحظى باهتمام كبير من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات، مثل إنشاء مدينة الروبيكي الصناعية كأكبر مركز للصناعات الجلدية في الشرق الأوسط، وتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح مدينة عالمية متخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، مع مراعاة الجوانب البيئية والتدريب المهني للعمال.

وقال جبران: إن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل ،وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية ،خاصة في ظل إنضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو ،تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج ،والإستثمار،وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها المصانع والشركات.

ووجه الوزير جبران ،الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،و إلى مفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على مجهوداتهم في القطاعين المستهدفين بالمشروع.

وخلال اللقاء تحدث السفير إيهاب نصر ،نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء ،وزير التنمية الصناعية والنقل ،وأكد الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الصناعية والنقل، من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية 2024-2030 ،ورعايتها لكافة المبادرات التي من شأنها تطوير الصناعة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق للعمل اللائق داخل مواقع العمل والإنتاج .

وأوضح أن هذا المشروع قام الفريق كامل الوزير بتوقيعه مع مكتب منظمة العمل الدولية والجانب الايطالي في 8 أكتوبر الماضي لتعزيز الإنتاجية في قطاعات صناعة الجلود والدباغة والرخام.

وقال: إن الدولة المصرية حريصة على مواصلة جهودها للنهوض بالصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي.

من جانبه تحدث السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر ، مؤكدا الدعم الذي يقدمه الجانب الايطالي للمشروع ،وأوضح متانة العلاقات المصرية/الإيطالية في كافة المجالات ،حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك.

من جانبه، أوضح السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه،وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية. ويُعد إطلاق مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030..

ويركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي، ويضمن تعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الصناعة، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة العمل، اعتماد نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات.

وأضاف قائلاً:"تماشياً مع برنامج الأمم المتحدة المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو إنتاجي مستدام من خلال العمل اللائق.

يشمل التزامنا تطوير ممارسات الإدارة، وتحسين ظروف العمل، وضمان الصحة والسلامة المهنية، بحيث يستفيد العمال من التوظيف المنظم وظروف عمل أفضل. ومن خلال إشراك الأطراف المعنية لمواجهة التحديات القطاعية وتقديم الدعم الفني نهدف إلى دعم 200 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعي الجلود والرخام، بما يعزز التأثيرات المستدامة على مستوى الأعمال والمجتمعات المحلية."..

وقال ايريك :"معاً، يمكننا تعزيز اقتصاد مرن لا يواجه فقط تحديات اليوم، بل يدعم الأساس لمستقبل مزدهر لجميع المصريين."

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