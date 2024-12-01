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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الموسم السينمائي.. الهوى سلطان يتصدر ومين يصدق يفاجئ الجميع

الهوى سلطان
الهوى سلطان
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مازال الموسم السينمائي مستمر فى حالة التنافس بين الأعمال الفنية المعروضة للجمهور بدور العرض السينمائي، وسط حالة من الانتعاشة الفنية حدثت للموسم بعد عرض بعض الافلام الجديدة للمنافسة، ونستعرض لكم عرض منافسات الثلاث مراكز الأولى.

الهوى سلطان يواصل التصدر

مازال فيلم الهوى سلطان يواصل تصدر شباك التذاكر السينمائي، بإيرادات تتعدي الـ 2 مليون جنيه ليلة أمس، ليحافظ على المركز الأول.
الفيلم بطولة أحمد داوود، منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، والإخراج هبة يسري.

 

مين يصدق يفاجئ الجميع

استطاع فيلم "مين يصدق" أن يقفز للمركز الثاني خلال الموسم السينمائي الحالي، ليحقق ايرادات تتعدي الربع مليون جنية ليلة أمس، ليقفز لصدارة إيرادات المركز الثاني.

الفيلم بطولة جيدا منصور، يوسف عمر، أشرف عبدالباقي، شريف منير، سليمان عيد، والإخراج زينة عبد الباقي.

الفستان الأبيض يتراجع للمركز الثالث

تراجع فيلم الفستان الأبيض للمركز الثالث، بعد تصدره للمركز الثاني خلال الأيام الماضية، وحصد الفيلم 100 ألف جنية ليلة أمس.
الفيلم بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، سلوى محمد علي، أحمد خالد صالح والإخراج جيلان عوف.

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