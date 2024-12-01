أول اجتماع للهيئة الوطنية للإعلام بتشكيلها الجديد برئاسة المسلماني

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، اليوم الأحد، أول اجتماع لها بعد الإعلان عن تشكيلها الجديد، وذلك عقب أداء رئيس الهيئة وأعضاء الهيئات الإعلامية الأخرى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أداء اليمين الدستورية من قبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسط تصفيق حار من النواب والحضور.

بعد انتهاء مراسم حلف اليمين، توجه المسلماني إلى مقر الهيئة لبدء ممارسة مهام عمله رسميًا.

حضر فعاليات أداء اليمين الدستورية أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والذين تابعوا المشهد من شرفات مجلس النواب.

يُذكر أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2018 ينص على ضرورة أداء رئيس الهيئة اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري والدستور والقانون، والقيام بمهامه بالأمانة والصدق.