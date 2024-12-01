ورشة عمل عن ريادة الأعمال لأعضاء مركز شباب الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ الندوات والمحاضرات وورش العمل للشباب والفتيات لمختلف المراحل السنية لتدريبهم وصقل مواهبهم للمساهمة في إتاحة فرص عمل حقيقية أمامهم لإقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة تم تنفيذ ورشة عمل عن ريادة الأعمال تحت عنوان "الإستخدام الآمن للإنترنت " وذلك بمشاركة 32 شاب وفتاة من أعضاء مركز شباب الزقازيق بحري بمدينة الزقازيق.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام هبه العرايشي مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت بتعريف الشباب والفتيات المشاركين بطرق تأمين الحسابات الشخصية على الإنترنت والتعريف بالتهديدات الأمنية الإلكترونية وكيفية إنشاء إتصال شبكي آمن للأفراد ، لافتاً إلى أنه في نهاية ورشة العمل تم عمل باب الحوار والرد على إستفسارات الحضور.