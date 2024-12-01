طلاب "هندسة قناة السويس" يستكشفون أحدث تقنيات الطاقة في معرض Egypt Energy

اكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص دائمًا على توفير فرص تعليمية وتدريبية تطبيقية لطلابها تسهم في تعزيز معارفهم وربطها بالواقع الصناعي، مشيرا إلى أن مشاركة طلاب كلية الهندسة في معرض Egypt Energy 2024 تأتي في إطار رؤية الجامعة لإعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف "مندور" إن هذه الفعاليات تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب وتمنحهم فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في مجال الطاقة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المشاركة تسهم في توعية الطلاب بأهمية الاستدامة والطاقة النظيفة، لافته إلى أن الجامعة تسعى لتطوير مهارات طلابها من خلال إشراكهم في الفعاليات الدولية التي تعزز وعيهم بالقضايا البيئية والطاقة المتجددة، ما يدعم دورهم المستقبلي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الهندسة، إلى أن زيارة الطلاب للمعرض هي جزء من استراتيجية الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والبحثي، موضحا أن مثل هذه التجارب العملية تدعم قدرة الطلاب على الابتكار وتحفزهم للتفكير في حلول واقعية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي في مجال الطاقة.

وأشادت الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمشاركة المثمرة للطلاب في المعرض، حيث أكدت أن المعرض أتاح لهم فرصة للتواصل مع خبراء الصناعة والشركات العارضة، مما ساهم في توسيع مداركهم وتعريفهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية للطاقة.

جاءت الزيلرة تحت إشراف الدكتور محمد الصباحي، مدرس بقسم الهندسة الميكانيكية ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة،

تم تجهيز الطلاب للمشاركة في المعرض من خلال جلسة نقاشية سبقت الزيارة، تناولت كيفية تحديد أهدافهم من المشاركة، وآليات جمع المعلومات، وأسس الحوار مع الشركات العارضة للاستفادة العلمية والعملية.

خلال الزيارة، قام الطلاب بالتفاعل مع الخبراء والمتخصصين، حيث تعرفوا على تطبيقات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، مما عزز فهمهم العملي وشجعهم على التفكير في حلول إبداعية للتحديات البيئية والطاقة.

وفي ختام المشاركة، عقد الدكتور الصباحي جلسة تقييمية مع الطلاب لمراجعة مخرجات زيارتهم، حيث أشاد بما اكتسبوه من معرفة وعلاقات مهنية قد تفتح لهم آفاقًا جديدة للتدريب والتوظيف مستقبلاً.

أشرف على تنظيم الزيارة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة ، ونظم لها الأستاذة فاطمة أحمد المدير الإداري للمركز.

هذه المشاركة أكدت التزام الجامعة بتعزيز الجانب التطبيقي والتكنولوجي في مسيرة الطلاب التعليمية، مما يهيئهم لمستقبل مهني واعد ومساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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