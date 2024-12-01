ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

حيث نحجت جهود أجهزة الأمن بالجيزة في القبض علي التشكيل الأول "عاطلين، سائق" لاثنين منهم معلومات جنائية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها،

وكذا التشكيل الثانى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 6 وقائع وقائع سرقات الدراجات النارية بذات الأسلوب بدائرة أقسام شرطة "العمرانية – الطالبية – بولاق الدكرور"، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.