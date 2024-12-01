معرض الحضارة المصرية بالصين يحقق مليون زيارة

أعلنت السفارة الصينية بالقاهرة عن وصول الزائر رقم مليون إلي متحف الحضارة المصرية بالصين، وجاء بيان السفارة كالتالي: كانت هوا جياوين، وهي طالبة في السنة النهائية من مدينة تشانغتشو، محظوظة بما يكفي لتصبح الزائر رقم مليون إلى معرض «قمة الهرم.. معرض الحضارة المصرية القديمة» فى متحف شنغهاى بالصين، وحصلت على هدية بتوقيع مدير متحف شنغهاي عباره عن كتالوج المعرض الخاص والهدايا الثقافية والإبداعية الرائعة.

شهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا ومستمرا منذ إطلاقه في 19 يوليو، وتجاوز إجمالي عدد الزوار المليون زائر خلال أربعة أشهر فقط منذ إطلاقه، ووفقًا لهذا الاتجاه، من المتوقع أن يصل المعرض العالمي المتجول للآثار الثقافية المصرية إلى مستوى إنجاز كبير ويحطم الأرقام القياسيه ليحظى بأكبر عدد من الزوار في التاريخ بعد تسعه أشهر .