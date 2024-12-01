ظهور حيوان غريب الشكل يشبه التمساح بمنطقة البراجيل بالجيزة

أثار ظهور حيوان غريب الشكل، يشبه التمساح، في منطقة البراجيل التابعة لمركز أوسيم بالجيزة، خوف شديد وهلع الدى بعض المواطنين في محافظة الجيزة.

وعثر أهالي مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، على حيوان زاحف، يرونه للمرة الأولى، يتجول داخل أرض فضاء بشارع أحمد عرابي في منطقة البراجيل بمركز أوسيم.

وتصادف مرور الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز أوسيم في جولة ميدانية، أثناء تجول الحيوان الزاحف، غريب الشكل، وما أن علم بأمر الحيوان، وجه باصطياده والسيطرة عليه.

وتمكن رجال مركز أوسيم، من سرعة محاصرة داخل قطعة الأرض التي وجد بها، وجرى اصطياده وتسليمه إلى الطب البيطري بالجيزة.

وأكد احد المصادر بأن هذا

اسمه حيوان الورل وبيصل طوله ل٣ متر بيتغذى علي اللحوم (قوارض ..ثعابين ....) حيوان خطير له مخالب قوية جدا بيهاجم الانسان طبعا وله القدرة علي الفتك بالاطفال ،يعيش في الترع والمصارف٠