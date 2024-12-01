طلب إحاطة لمواجهة رفع أسعار الدواجن

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضى والتموين والتجارة الداخلية احكام الرقابة على أسعار بيع اللحوم البيضاء، خاصة أنه يتم رفع أسعار الدواجن على مزاج أصحاب محال بيع الدواجن.

وتساءل شمس الدين فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قائلا : ماهى صحة تصريحات رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو اتحاد منتجي الدواجن التى كشف فيها عن أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة تراجع إلى 68 جنيها وأن تجار الجملة يضيفون هامش ربح قدره 5 جنيهات للكيلو، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 73 و74 جنيها لدى أصحاب المحال وأن محال بيع الطيور الحية تحدد سعر الكيلو وتبيع على حسب هواها وأن سعر الكيلو وصل بالمناطق الراقية إلى 90 جنيها، في مقابل بين 80 إلى 85 جنيها بالأماكن المتوسطة ؟

وطالب السيد شمس الدين من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لتشغيل بورصة الدواجن في بنها والتي ستحدد العرض والطلب الحقيقيين وتسهم في تحديد سعر مرض للمنتج والمستهلك على حد سواء على أن يلتزم به جميع التجار مؤكداً على ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لعام 2009 الذي يقضي بتحويل محال بيع الطيور الحية إلى محال لبيع الدواجن المبردة والمجمدة من أجل القضاء على الحلقات الوسيطة والربط المباشر بين المزارع والمجازر.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة والتموين للرد على تساؤلاته.