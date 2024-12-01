ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد تنفيذهم 11 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المساكن بأسلوب التسلق في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط  تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"،  بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"،  بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التسلق سرقات المساكن أكتوبر قسم شرطة ثان أكتوبر الجيزة امن الجيزة تشكيل عصابي ضبط تشكيل عصابى