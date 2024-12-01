بعد تنفيذهم 11 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المساكن بأسلوب التسلق في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.