طلب إحاطة في النواب لتعميم تمويل الجامعات لميزانياتها

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالب فيه من الحكومة التفكير من خارج الصندوق لاعتماد مختلف الجامعات الحكومية على تمويل ميزانيتها من مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأكد “ أمين ” ضرورة أن يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمى سلسلة من الاجتماعات العاجلة والمكثفة مع مختلف رؤساء وقيادات جميع الجامعات الحكومة لدراسة مختلف المشروعات الاقتصادية والاستثماريّة والصناعية والزراعية وغيرها التى يكمن أن تقوم بها الجامعات الحكومية داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى الواقعة فى نطاق مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية على غرار ما يتم من مشروعات داخل جامعة القاهرة.

وأشاد النائب أشرف أمين باستعراض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لكتاب الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة علي تأسيس شركة تصنيع منتجات اللحوم، وشركة جامعة القاهرة لتسويق الخدمات الاستشارية والبحوث والابتكارات الهندسية، وشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية ، وموافقة مجلس جامعة القاهرة بالبدء في تأسيس شركة تابعة لكلية التجارة باسم "شركة جامعة القاهرة للخدمات والاستشارات المالية والإدارية" تعتمد على خدمات المحاسبة والمراجعة والتسويق والموارد البشرية والخبرة الاكتوارية تحمل اسم خبراء الأعمال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية والتأمينية والإكتوارية ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جامعة القاهرة العريقة على توفير جميع مواردها المالية ذاتياً وتحقيق فائض لديها وعدم الاعتماد نهائياً على الموازنة العامة للدولة فى غضون السنوات القليلة المقبلة.