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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال التابع لـ«التأمين الصحى» بسوهاج

جانب من عمليات القوقعة
جانب من عمليات القوقعة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27، و28 نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تحت شعار «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تقديم مختلف الخدمات الحكومية في شتى المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء العمليات الجراحية من خلال فريق طبي متخصص، بهدف مساعدة الأطفال على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتخفيف الحمل على أسرهم، وتنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم إجراء العمليات بوحدة زراعة القوقعة في المستشفى والتي بدأ العمل بها عام 2019، ليبلغ إجمالي حالات زراعة القوقعة بالمستشفى إلى 406 حالات.

وأكد «مصطفى»أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الرعاية الصحية للأطفال، خاصة في مجال زراعة القوقعة، لتوفير فرص حياة أفضل لهم.

يذكر أن العمليات المشار إليها أجريت تحت إشراف الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد خالد، مدير المستشفى.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بداية جديدة لبناء الإنسان تحسين جودة حياة المواطنين محافظة سوهاج وزارة الصحة والسكان مستشفى العلال بسوهاج