إيران: ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا ضد الإرهابيين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعم بلاده للحكومة والجيش في سوريا ضد الجماعات الإرهابية.

وقال عراقجي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/، اليوم /الأحد/، على هامش مراسم إحياء ذكرى الیوم الوطني للقوة البحریة، سأتوجه إلى دمشق اليوم حاملا رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية، نحن ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا.

وأضاف عراقجي الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على هذه المجموعات الإرهابية كما كان في السابق.

