" إيلون ماسك" يصعد نزاعه ضد شركة "أوبن إيه أي" حول تمويل المنافسين

في تصعيد جديد بين الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك ضد شركة "OpenAI" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي"، تقدم محامو إيلون ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "xAI"، بطلب للجهات المختصة للحصول على أمر قضائي أولي ضد "أوبن إيه أي"، لمنعها من مطالبة مستثمريها بالتوقف عن تمويل المنافسين، بما في ذلك "xAI" وغيرها، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم.

وبرزت OpenAI كواحدة من أكبر الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة،حيث حقق ChatGPT نجاحًا كبيرًا ساعد في إشعال حماس الشركات الهائل تجاه الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة ذات الصلة.

وفي أكتوبر الماضي، أغلقت OpenAI جولة تمويل رئيسية قُيمت الشركة الناشئة فيها بـ 157 مليار دولار وقادت Thrive Capital الجولة التمويلية، بينما شارك مستثمرون، بما في ذلك مايكروسوفت وإنفيديا، في التمويل أيضًا.

وتمثل هذه القضية أحدث تصعيد في النزاع القانوني بين "ماسك" وشركة OpenAI، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بالإضافة إلى أطراف أخرى متورطة منذ فترة طويلة، مثل المستثمر التكنولوجي ريد هوفمان ومايكروسوفت.

وكان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد OpenAI في مارس الماضي في محكمة ولاية سان فرانسيسكو، قبل أن يسحب تلك الدعوى ويعيد تقديمها في وقت لاحق في محكمة فدرالية، بشكوى أنها انتهكت قوانين الابتزاز الفيدرالية أو قوانين RICO.

وفي منتصف نوفمبر، توسعت الشكوى لتشمل مزاعم بأن مايكروسوفت وOpenAI قد انتهكتا قوانين مكافحة الاحتكار، حيث طلبت الشركة المبتكرة لـChatGPT من المستثمرين الاتفاق على عدم الاستثمار في الشركات المنافسة، بما في ذلك شركة ماسك الناشئة "xAI".

وفي طلبهم لإصدار الأمر القضائي الأولي، جادل محامو ماسك بأن OpenAI يجب أن تمنع من "الاستفادة من المعلومات الحساسة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو التنسيق عبر الروابط بين مجالس إدارة مايكروسوفت وOpenAI".

وقال متحدث باسم OpenAI في بيان: "هذه هي المرة الرابعة التي يقدم فيها إيلون طلبا، والتي تعيد مرة أخرى نفس الشكاوى التي لا أساس لها، وهي بلا جدوى تمامًا".

ومنذ إعلان ماسك عن ظهور "xAI" لأول مرة في يوليو 2023، أطلقت شركته الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي روبوت المحادثة "Grok"، وجمعت ما يصل إلى 6 مليارات دولار بتقييم 50 مليار دولار، جزئيًا لشراء 100 ألف شريحة إنفيديا "Nvidia".