بصاعق كهربائي.. مسجل خطر وراء سرقة شقة سكنية والتعدي علي قاطنيها بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عامل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بالتعدي علي مالكي شقة سكنية بإستخدام صاعق كهربائي وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

صاعق كهربائي

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة شقة سكنية وقيام أحد الأشخاص بالدلوف إلي الشقة والتعي علي قاطنيها مستخدماً "صاعق كهربائى" واستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالى)،

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية مسجلة" أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.