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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل واصابة 6 أشخاص في هجمات روسية على دونيتسك أخر 24 ساعة

القوات الروسية
القوات الروسية
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قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، إن شخصين اثنين لقيا حتفهما بينما أُصيب 4 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم في أخر 24 ساعة.
وذكر فيلاشكين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم /الأحد/ - أن القوات الروسية قتلت شخصين وأصابت أربعة آخرين في الإقليم أمس السبت وكان ذلك بالتحديد في بلدة ميرنوهراد. 
وأضاف المسئول الأوكراني، أن ضحايا الجيش الروسي في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الشاملة في فبراير 2022 بلغ حتى الآن نحو 2887 قتيلًا و6468 مصابًا بينما لا تشمل هذه الأرقام عدد الضحايا من بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.
 

دونيتسك القوات الروسية ميرنوهراد