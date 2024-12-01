الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - إن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية استهدفت قوات التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 380 عسكريا وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع ومركبتين، وعددا من المدافع".

وأضاف البيان، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" استهدفت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بمناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجومًا مضادًا أوكرانيا، وفقد العدو أكثر من 470 عسكريًا ومدرعتين قتاليتين وسيارتان، وعددا من المدافع".

وأوضحت الوزارة، أن وحدات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 100 عسكري ومركبة مشاة قتالية و4 مدافع ميدانية".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 136منطقة".