أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطلبة وطالبات كلية الشرطة فى مجال قواعد نيلسون مانديلا

نظمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") والتى عقدت خلال الفترة من (25حتى 27/11/2024م) لطلبة وطالبات الكلية ، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).



• حيث تعرف خلالها الطلبة والطالبات على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

• حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى و المبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة " ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

• ومن جانبهم توجه مسئولى مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة بالشكر لوزارة الداخلية على التعاون فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

• يأتى تنظـيم تلك الدورة إنعكاساً لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

