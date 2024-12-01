الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل كفر مالك شرق رام الله

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ عن مصادر محلية، قولها - إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

من ناحية أخرى.. اقتحم مستعمرون، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من المتطرفين وهم يؤدون طقوسا تلمودية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.