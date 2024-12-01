القوات الإسرائيلية تستهدف محيط بلدة الخيام اللبنانية بـ 3 قذائف صاروخية

استشهدفت القوات الإسرائيلية، محيط بلدة الخيام اللبنانية، بـ3 قذائف صاروخية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم /الأحد/ - بإن القوات الإسرائيلية ألقت 3 قذائف على محيط بلدة الخيام، حيث استهدف نبع ابل، بقذيفة ومنطقة الجلاحية بواحدة وأخرى على سهل مرجعيون، كما يسمع طلقات رشاشة كثيفة في البلدة.

