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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوات الإسرائيلية تستهدف محيط بلدة الخيام اللبنانية بـ 3 قذائف صاروخية

القوات الإسراالجيش
القوات الإسراالجيش الاسرائيلى ئيلية
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 استشهدفت القوات الإسرائيلية، محيط بلدة الخيام اللبنانية، بـ3 قذائف صاروخية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم /الأحد/ - بإن القوات الإسرائيلية ألقت 3 قذائف على محيط بلدة الخيام، حيث استهدف نبع ابل، بقذيفة ومنطقة الجلاحية بواحدة وأخرى على سهل مرجعيون، كما يسمع طلقات رشاشة كثيفة في البلدة.
 

بلدة الخيام القوات الإسرائيلية لبنان