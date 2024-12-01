استشهدفت القوات الإسرائيلية، محيط بلدة الخيام اللبنانية، بـ3 قذائف صاروخية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم /الأحد/ - بإن القوات الإسرائيلية ألقت 3 قذائف على محيط بلدة الخيام، حيث استهدف نبع ابل، بقذيفة ومنطقة الجلاحية بواحدة وأخرى على سهل مرجعيون، كما يسمع طلقات رشاشة كثيفة في البلدة.
بوابة العرب
القوات الإسرائيلية تستهدف محيط بلدة الخيام اللبنانية بـ 3 قذائف صاروخية
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استشهدفت القوات الإسرائيلية، محيط بلدة الخيام اللبنانية، بـ3 قذائف صاروخية.
استشهدفت القوات الإسرائيلية، محيط بلدة الخيام اللبنانية، بـ3 قذائف صاروخية.