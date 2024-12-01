ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والإستثمار فيها).

وقدرت أعمال الغسل بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

