الداخلية: ضبط 4 شركات ومكتبين غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال السياحي

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، قيام 4 شركات و2 مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولت على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، وذلك خلافًا للحقيقة.

واوضحت التحريات ان المتهمون اعتمدوا في الترويج لأنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذوا من شقق مستأجرة لفترات مؤقتة مقرات لإدارة عملياتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة – طلبات حصول على تأشيرات - مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات لرحلات سياحية خارجية وداخلية – كشوف وإستمارات حجوزات بأسماء عملاء الشركات للسفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).