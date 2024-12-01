الدفاع المدني بغزة: نحو 100 شهيد في القطاع خلال 24 ساعة

أعلن الدفاع المدني بغزة، ارتقاء نحو 100 شهيد في القطاع خلال 24 ساعة جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

في سياق متصل، استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأُصيب آخرون، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطفلين اللذين استشهدا من عائلة القاضي كانا في خيمة تؤوي نازحين في محيط "بئر 19" جنوب غربي مواصي خان يونس، حيث أصيب آخرون في نفس الهجوم.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يحاول الفلسطينيون الذين اضطروا لمغادرة منازلهم جراء توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية العودة إلى أنقاض بيوتهم بحثًا عن طعام أو ملابس شتوية، إلا أن آلة الحرب تواصل قتلهم.

كما نُقل عن الوكالة استشهاد فلسطيني آخر جراء قصف منزل في منطقة أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 44,382 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,142 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار صعوبة الوصول إلى آلاف الضحايا تحت الركام وفي الشوارع بسبب الحصار والقصف.