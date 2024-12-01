تُجرى الآن أعمال إزالة أنقاض الأبنية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مدينة النبطية اللبنانية، إذ تركت أثر غائر في ذاكرة أهلها، بحسب ما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «سكان النبطية يحاولون استعادة حياتهم وإعمار مدينتهم بعد عدوان الاحتلال».

أعمال إزالة أنقاض الأبنية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مدينة النبطية اللبنانية تُجرى على قدم وساق، وذلك بالتزامن مع عودة مئات النازحين إلى المدينة، إذ تغيرت معالم المدينة إلى حد كبير بعد تدمير جزء كبير من بنيتها التحتية، فضلا عن أثر غائر في ذاكرة أهلها بسبب مئات الغارات التي شنها الاحتلال على النبطية خلال شهرين من العدوان الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار بلبنان سمح لبعض أصحاب الأعمال بالتقاط أنفاسهم ويحدهم الأمل في استعادة مسار حياتهم مثل آلاف اللبنانيين، إذ عاد أهالي النبطية إلى الجنوب اللبناني؛ لتفقد ممتلكاتهم، لكن البعض صدمه حجم الدمار وعوائق أخرى أمام عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي.

ووسط كل هذا الدمار لايزال في قلوب اللبنانيين الأمل في الوقوف مجددا على أقدامهم وإعادة إعمار بلدهم الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي هدمه وتقويض مستقبله ومقدراته.

