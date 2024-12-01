"المؤتمر" يوصي بتدشين مبادرة "مصر في عيون شبابها" لتنشيط السياحة

عقد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، الورشة الثانية من المحور الاقتصادي تحت عنوان "السياحة وتحديات العبور الاقتصادي"، وذلك في إطار ورش العمل الأسبوعية التي يعقدها الحزب ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.

تتمثل محاور الورشة الثانية في الاتي:

1 - دور المحافظات في التنشيط والترويج السياحي.

2 - استغلال الإمكانيات والادوات المتاحة لتعظيم الدخل السياحي ودعم الأجندة السياحية للانماط السياحية.

3 - الوعي السياحي و دور المجتمع.

4 - أهمية التدريب والتاهيل وفرص العمل.

5 - هل ساعدت البنية التحتية التي اقامتها الدولة في تسهيل الحركة السياحية.

وقدم باسم حلقه رئيس لجنة السياحية بحزب المؤتمر مدخل الورشة ، حيث اكد، ضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت حيث انها من أهم أنواع السياحة التي تدر دخل كبير بالعمله الصعبة.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، أن لدينا ٤٢ مارينا بحرية على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالسياحة داخل المحافظات، حيث أننا نستهدف ٣٠ مليار دولار من السياحة وهذا يتطلب وجود توعية حقيقية وخطة تسويقية باليات حديثة تتناسب مع عقليه السائح .

كما شارك في الورشة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي ، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والامين العام وعضو مجلس الشيوخ واللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا وأحمد عمران نائب رئيس الحزب وعدد من قيادات وشباب الحزب بالامانة المركزية و محافظات السويس والجيزة والمنوفية القاهرة.

وأوصت الورشة بتدشين مبادرة "مصر في عيون شبابها" وعمل تطبيق إلكتروني يرفع عليه الشباب الصور التي تم التقاطها في الأماكن السياحية في مصر، وتشكيل لجنة لجنة لاختيار أفضل ١٠٠ صوره تمثل رؤية الشباب لمصر ، ويقوم الحزب بتكريم الشباب الفائز وعمل حمله ترويجية خارجية للسياحة المصرية باستخدام هذه الصورة.

كما أوصت الورشة بتدشين حملة المليون توقيع لاستعادة الآثار المصرية.