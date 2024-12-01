رئيس "النواب": اختيار رؤساء الهيئات الإعلامية وأعضائهم شرفا في سبيل رفعة الوطن

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اختيار رؤساء الهيئات الإعلامية وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لهذا الدور العظيم لا يعد فقط تكليفًا بل شرفًا ومسؤولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات شعبنا في مجال الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواع.

وأضاف "جبالي" في كلمته عقب أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب، اليوم الأحد: "إننا على ثقة على أنكم ستكونون على قدر المسؤولية وقدر تطلعات الشعب المصري العظيم، مع خالص تمنياتي بالتوفيق في عملكم وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة".

وكان رؤساء الهيئات الإعلامية قد أدوا اليمين الدستوري أمام مجلس النواب اليوم.

