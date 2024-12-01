المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بالشرقية لحيازته مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيسًا بالمحكمة وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور وأمانة سر أحمد غريب بمعافبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز كفر صقر.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "بدر الدين إ ع " 32 عاما مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 11328 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر صقر لاتهامه بأنه في يوم 9 سبتمبر الماضي بدائرة مركز كفر صقر لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة من قبل مأمورية من ضباط مباحث كفر صقر برئاسة الرائد أحمد نشات وضبط بحوزته مواد مخدرة من الحشيش والبانجو والهيدرو بهدف الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.