"القومي للمرأة" ينظم جلسات الصحة النفسية بمحافظتي القاهرة والجيزة

ينظم المجلس القومي للمرأة، ممثلاُ في مكتب شكاوى المرأة، فعاليات جلسات الصحة النفسية، والتى تستهدف 320 سيدة في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة وحي روضة السودان بمحافظة الجيزة.

وتستمر هذه الفعاليات على مدار 4 أسابيع متتالية، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

تناقش الجلسات العديد من القضايا من بينها كيفية تخطي النساء المعنفات للأزمات التي تواجهها، إلى جانب كيفية تخطيهن للضغوطات النفسية اللاتي مررن بها وتعلم استراتيجيات التنفيس الانفعالي والرعاية الذاتية، بالاضافة الى كيفية التعامل مع شريك الحياة.

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، حيث يستمر مكتب الشكاوى بتقديم الدعم النفسي بإلإضافة الى تقديم الخدمات القانونية المختلفة لنساء مصر في كافة المحافظات، من خلال اليات تلقي الشكاوى المختلفة عن طريق المقابل الشخصية، او الخط المختصر 15115، او عن طريق الواتساب.