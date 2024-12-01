"بطبيعتنا نبادر".. السعودية تكشف تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى المبادرة الخضراء

كشفت المملكة العربية السعودية، عن جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يقام تحت شعار "بطبيعتنا نبادر" على مدار يومي 3 - 4 ديسمبر 2024م، بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في العاصمة الرياض.

يجمع المنتدى نخبة من القادة العالميين، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الشركات؛ بهدف إجراء نقاشات واسعة وتسريع وتيرة العمل للتصدي للتحديات المناخية والبيئية العالمية.

ويتضمن منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024 عددًا من الجلسات الوزارية، والكلمات الرئيسية، وجلسات النقاش، إضافة إلى حوارات تشهد مشاركة مجموعة من أهم الشخصيات القيادية.

وتغطي نقاشات المنتدى خمسة محاور رئيسية تشمل استصلاح الأراضي من أجل عالم أفضل، والابتكار في مجال طاقة يسهم في خفض الانبعاثات، وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة، ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي كركيزة أساسية لتعزيز التكيف مع تغير المناخ.

وتعكس هذه المحاور مستوى الترابط الكبير بين التحديات المناخية والبيئية العالمية والتزام المملكة العربية السعودية بتطوير حلول عملية وتعاونية شاملة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة, إضافة إلى منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يوفر جناح مبادرة السعودية الخضراء ضمن المنطقة الخضراء بالتزامن مع مؤتمر الرياض COP16للزوار تجارب تفاعلية مصممة؛ بهدف تعزيز مستويات المعرفة البيئية، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا إلى 7:00مساءً طوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16، باستثناء يومي 3 و4 ديسمبر، يرحّب المعرض المصاحب للمنتدى بالزوار ويتيح لهم فرصة التجول في خمس مناطق تسلّط الضوء على نهج المملكة العربية السعودية في مجالات خفض الانبعاثات، وزراعة 10 مليارات شجرة، وحماية الطبيعة، وتعزيز الاستدامة، وبناء مستقبل مستدام.

وبعد إطلاقها الناجح بالتزامن مع مؤتمر COP28، تعود حوارات مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة نخبة من خبراء المناخ من المملكة والعالم؛ بهدف تقديم معلومات قيّمة وإجراء نقاشات واسعة تتناول أهم الابتكارات وآخر الاتجاهات في مجال الاستدامة.

ومن المقرر تنظيم الحوارات لمدة 30 دقيقة يوميًا في جناح مبادرة السعودية الخضراء خلال الفترة الممتدة من 5 - 13 ديسمبر في تمام الساعة 3:00 عصرًا، حيث سيتم طرح مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة، والاستخدام المستدام للأراضي، وتمكين الشباب في مجال العمل المناخي.