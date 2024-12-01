ضبط فرد أمن إدارى لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط فرد امن أدارى ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب بالشروق .

تعود الواقعة عندما تم ضبط (فرد أمن إدارى بإحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأقر بالتصرف فى الأسلاك الكهربائية المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سىء النية" (مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المستعملة المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.