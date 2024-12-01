القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بالزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب بدائرة قسم شرطة الزيتون .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الزيتون ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (حارس عقار ، تاجر فاكهة وخردة – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الزيتون ، المطرية").

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



