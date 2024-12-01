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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بالزيتون

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب  بدائرة قسم شرطة الزيتون .
تعود الواقعة عندما تم  ضبط عاطل  بدائرة قسم شرطة الزيتون ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (حارس عقار ، تاجر فاكهة وخردة – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الزيتون ، المطرية").

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الزيتون عاطل سرقة المساكن كسر الباب القاهرة