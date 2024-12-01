اصطدم بالحاجز الخرساني.. معاينة النيابة لحادث تسبب في مصرع وإصابة 7 أشخاص

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في إخطار ورد إليها صباح اليوم من قسم شرطة الهرم مفادة وقوع حادث تصادم ووجود متوفي وإصابات.

وعليه فإن النيابة انتقلت إلى مكان الواقعة وبالفحص، تبين مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، بعدما انحرت عجلة القيادة من يد السائق واصطدامها بالحاجزالخرساني للطريق وانقلابها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من وقوع الحادث، والتصريح بدفن جثمان المتوفي عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بينهم أطفال.. مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

وكانت بلاغ الواقعة بتلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أن أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إنحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف الخرساني مما تسبب في انقلابها، نتج عن الحادث مصرع سائق وإصابة 6 اخرين بينهم 3 أطفال جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.