اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 رسميا

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 11:36 ص

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر ديسمبر، بداية من اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، لـ 13 مليون مواطن في الدولة من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، مع تيسير كل إجراءات الصرف لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

بموجب القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019، سيتم صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 اليوم الأحد 1 ديسمبر2024، ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة أماكن لصرف المعاشات وذلك للتسهيل على المواطنين، وجاءت أماكن الصرف على النحو التالي:

- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

يحق للشخص الحصول على المعاش بعد بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما سيُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، تكون شريطة ألا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان سابق، قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وهي كالتالي:

- الحد الأدنى للمعاش في 2024 هو 1300 جنيه.

- الحد الأقصى للمعاش في 2024 هو 10080 جنيهًا.

فيما يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2000 جنيه، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني فهو 12600 جنيه، وفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جدول الحد الأدنى لصرف معاشات شهر ديسمبر 2024

- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.