إعلام عبري: فرنسا ترصد 52 انتهاكا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد إعلام إسرائيلي، أن السلطات الفرنسية أبلغت إسرائيل أنها رصدت 52 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان خلال 24 ساعة.

بعد يومين من وقف إطلاق النار، خرقت دولة الاحتلال، منتهكة الأجواء اللبنانية، بقصف عدة بلدات في جنوب لبنان، كان أبرزها غارة جوية استهدفت بلدة البيسارية الواقعة في قضاء صيدا، شمال نهر الليطاني تحت ذريعة استهداف مواقع لحزب الله. وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن تل أبيب أخطرت واشنطن بهجومها.

كما طالب الجيشالإسرائيلي سكان 64 قرية في جنوب لبنان بعدم العودة إليها، محذرًا من التواجد في المنطقة "حتى إشعار آخر"، حسب بيان للجيش. كما أفادت تقارير بأن الجيش أطلق النار على مشيّعين في بلدة الخيام أثناء تشييعهم أحد القتلى، وسقطت قذيفة مدفعية في المنطقة .

من جانبه، أشار الجيش اللبناني إلى إن إسرائيل لم تلتزم بشروط وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه سجّل خروقات عدة وإلى أنه يتابع الانتهاكات مع الجهات المعنية.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيّز التنفيذ، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة"، وذلك بعد سنة ونيّف من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله.