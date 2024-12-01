بعد انتشار الفيديو.. ضبط المتهمة بأداء حركات استعراضية بموتوسيكل في مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن قيام قائدة دراجة نارية بالسير برعونة وبدون لوحات معدنية، وأداء حركات استعراضية على الطريق، مشيرة إلى انه تم ضبط مرتكبة الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام قائدة دراجة نارية بالسير برعونة وبدون لوحات معدنية وأداء حركات إستعراضية ، معرضةً حياتها والمواطنين للخطر، وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة "بدون لوحات معدنية" وقائدتها طالبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.