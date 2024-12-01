رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار الزيارة الميدانية المقررة لكلية الطب البشري بالجامعة لتجديد الحصول على الإعتماد، في الفترة من ١ إلى ٣ ديسمبر برئاسة الدكتورة صافيناز الحبشي رئيس الفريق ، والدكتور محمد صبري سليم والدكتور نزار ابو حلوة والدكتورة مي حمزة والدكتورة هبة عطية .

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب.

رحب الدكتور احمد القاصد، بفريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيداً بمجهودات الهيئة لتحقيق أهداف خطة التطوير الشامل التي تستهدفها لرفع كفاءةالمؤسسات، وتطبيق معايير الجودة، إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .

وأكد القاصد على حرص الجامعة على الإرتقاء بالمهارات التدريسية والبحثية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بكليات ومعاهد الجامعة والإرتقاء ً بمستوي جودة البرامج التعليمية بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أنّ جامعة المنوفية تحرص على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة وتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تتبنى الجامعة معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضح القاصد أن الجامعة أطلقت علي هذا العام الجامعي عام الجودة لتصبح الجودة اسلوب حياة في السلوك والممارسات ، مشيرا إلي أنّ إدارة الجامعة وفرت كافة الإحتياجات اللازمة لكلية الطب البشري لتجديد اعتمادها للمرة الثالثة حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

عقب اللقاء توجه فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى كلية الطب البشري للقيام بالزيارة الميدانية، وتفقد جميع الأقسام بالكلية .

حضر اللقاء أيضا الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة اميرة فتحي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة مها البطشي منسق البرنامج العام والدكتورة زينب قاسي منسق البرنامج المتميز والدكتورة نوران ابو الخير منسق زيارة البرنامج المتميز.