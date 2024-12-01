السجن المؤبد للمهتمين بالشروع في قتل مواطن بكفر صقر

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور وسكرتارية أحمد غريب بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن إثر خلافات سابقة بينهم بمركز كفر صقر.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين: "وحيد ش" 42 عاما ونجله "أمير" 18 عاما وشقيقه "محمد ش" 55 عاما “عمال” و"أماني ع" 41 عاما ربة منزل مقيمين بمركز كفر صقر للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالشروع في قتل المجني عليه "السيد عبداللطيف" إثر خلافات سابقة بينهم.

حيث أن المتهم الأول شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار بأن اتجهت إرادته لإزهاق روح المجني عليه وأعد لذلك سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به وما أن ظفر به حتى كال له طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج فيما اشترك مع المتهم الأول باقي المتهمين بأن حرضوا المتهم الأول على ارتكاب جريمته إثر خلافات سابقة مع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.